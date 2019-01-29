Verocchio Enterprises продала все принадлежащие ей акции "Евраза" на 506 млн долларов

Структура Verocchio Enterprises Александра Вагина продала все принадлежащие ей акции Evraz – 5,63%. Об этом сообщили в горно-металлургической компании.

Когда состоялась сделка, а также ее сумма и покупатель акций, не раскрывается. Сам Evraz была оповещен об этом 28 января.

Как пишут "Ведомости", проданный пакет, исходя из котировок на LSE, стоит порядка 506,1 млн долларов. Капитализация компании составляла 8,989 млрд долларов.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшие акционеры "Евраза" переводят свои доли на другие структуры.