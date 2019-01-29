29 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменские депутаты в первом чтении одобрили запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним 

В Тюменской области будет введен запрет на продажу несовершеннолетним "электронных систем доставки" никотина, а также других жидкостей, в то числе и без вредных веществ. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ был рассмотрен и принят в первом чтении во время заседания профильного комитета Тюменской областной думы.

"Законопроект вносится в целях предупреждения причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в силу того, что продукция имеет более высокий потенциал риска в отношении детей по сравнению со взрослыми", - говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы выступили депутат от "Единой России" Владимир Ульянов и его коллега из ЛДПР Глеб Трубин.

В законопроект предусматривает внесение изменения областной кодекс об административной ответственности и предусматривает штрафы: для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч и для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей соответственно. Авторы подчеркнули, что размер штрафа был выбран по аналогии с санкциями за продажу обычных сигарет детям.

Как пояснили инициаторы документа, административные протокола в случае выявления фактов продажи детям будут органы ПДН, а также полиция в лице участковых уполномоченных.

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Тюменские депутаты в первом чтении одобрили запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним 

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Теги: электронные сигареты, несовершеннолетние, никотин, вредные привычки



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