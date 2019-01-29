В Тюменской области учреждают новую награду "почетный наставник", однако без премии: "она моральная"

Депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению в первом чтении утвердили проект об учреждении новой региональной награды – "Почетный наставник".

Как передает корреспондент Накануне.RU, знак будет вручаться по решению губернатора за успехи в деле воспитания молодежи высококвалифицированным работникам различных сфер деятельности от сельского хозяйства до архитекторы и градостроительства.

При этом как отметили члены профильного комитета, награда не будет предусматривать денежных премий, а также ее обладатель не сможет рассчитывать на льготы при выходе на пенсию или основания на звание областного ветерана труда.

"Награда носит моральный характер", - подчеркнул депутат Владимир Ульянов, добавив, что дополнительной нагрузки на бюджет не будет.

Лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин посетовал, что в регионе и так достаточно наград и награждения идут сотнями, но его заверили, что награда не будет носить массовый характер: "будет жесткий критерий отбора".

Впрочем, ему возразил единоросс Алексей Салмин, который заявил, что на трудовых местах эту награду давно ждут.