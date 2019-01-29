29 Января 2019
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Политика Свердловская область Сибирский ФО

Еще один "справедливоросс" покидает гордуму Екатеринбурга и уезжает в Омск

Депутат от "Справедливой России" Антон Швалев покидает городскую думу Екатеринбурга. Его отставку приняли сегодня на заседании парламента, передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата. По данным омских СМИ, Антону Швалеву может достаться пост в правительстве Омской области.

Добавим, что Швалев будет уже четвертым уральским чиновником, который перебирается в Омск. Скорее всего, его мандат передадут депутату гордумы Среднеуральска Виталию Сухову, который идет следующим по спискам. Но все будет решать комиссия.

Напомним, депутат ЕГД от партии "Справедливая Россия" Илья Лобов на данный момент является министром природных ресурсов Омской области, ранее он принимал участие в открытом конкурсе на должность министра экономики Свердловской области, но не прошел тестирование. В Омской области у него шансов было явно больше, так как этим регионом руководит бывший лидер свердловского отделения "СР" Александр Бурков. "Справедливоросс" Андрей Жуковский же возглавил АО "Омскэлектро".

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Еще один "справедливоросс" покидает гордуму Екатеринбурга и уезжает в Омск

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Теги: Швалев, депутат, дума, Екатеринбург



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