29 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми эвакуировали мэрию, школу и продуктовые магазины

В Перми эвакуированы несколько департаментов мэрии и школы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По данным соцсетей и местных СМИ, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья".

В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что уточняют информацию о звонках, ставших причиной случившегося. В пресс-службе мэрии Накануне.RU переадресовали в краевое управление ФСБ, получить комментарий которого пока не удалось.

Напомним, в сентябре 2017 г. Пермь, как и многие другие города, уже страдала от подобных атак.

Эвакуация "Ленты"

Эвакуация Лента Пермь(2019)|Фото: vk.com

Эвакуация Семья Борчанинова(2019)|Фото: vk.com

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В Перми эвакуировали мэрию, школу и продуктовые магазины

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Теги: эвакуация, Семья, Лента, школа №102, мэрия



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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2019 10:27 Мск Министерство территориальной безопасности заявило об отсутствии взрывчатки в эвакуированных в Перми мэрии, школах, магазинах

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