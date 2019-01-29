В Перми эвакуировали мэрию, школу и продуктовые магазины

В Перми эвакуированы несколько департаментов мэрии и школы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным соцсетей и местных СМИ, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья".

В пресс-службе краевой полиции Накануне.RU сообщили, что уточняют информацию о звонках, ставших причиной случившегося. В пресс-службе мэрии Накануне.RU переадресовали в краевое управление ФСБ, получить комментарий которого пока не удалось.

Напомним, в сентябре 2017 г. Пермь, как и многие другие города, уже страдала от подобных атак.

Эвакуация "Ленты"