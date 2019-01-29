В Югре разработают закон об организации школьного питания

В Югре могут издать окружной закон об организации питания детей в образовательных организациях региона, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Инициатива была озвучена губернатором Натальей Комаровой на заседании общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Участие в работе совета приняли также представители органов власти, общественных организаций и родительской общественности.

"С целью исключения самодеятельности, наносящей вред здоровью детей в этом отношении, считаю необходимым создать окружной закон об организации питания детей в образовательных организациях нашего региона", - заявила Наталья Комарова. Она подчеркнула, что в документе необходимо учесть все вопросы, связанные с организацией школьного питания и поручила сформировать реестр лучших практик по вопросу питания, что позволит определиться в окружных решения.

Как сообщало Накануне.RU, в Югре разгорелся скандал после изменения подхода к финансированию школьного питания. Муниципалитеты получили возможность перенаправлять эти деньги на другие цели. В результате несколько муниципалитетов отказались компенсировать родителям плату за школьные завтраки.

По словам директора департамента образования Югры Алексея Дренина в настоящий момент все муниципальные образования софинансируют родительскую плату. В городе Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе питание организуется за счет средств муниципалитета.

"Мы предлагаем разработать единую модель, единый стандарт питания, который бы описывал единые походы к организации питания с учетом особенностей разных территорий. Чтобы вопрос питания был нормативно централизован. Также мы предлагаем, и провели уже переговоры с потенциальными разработчиками, внедрить на территории округа единую информационную систему контроля качества питания, которая бы выносила соответствующую информацию с уровня образовательных организаций – начиная от результатов закупок, заканчивая тем, что и в каком количестве попало в тарелку школьника", - прокомментировал инициативу глава профильного департамента.

По мнению депутата думы Югры Виктора Сысуна ключевая проблема здесь не в отсутствии единых подходов к организации питания, поскольку "нормативы, которые существуют с точки зрения СЭС относительно качества питания и так действуют по всему округу".

"Здесь ситуация, возникшая в начале года в связи с потоком финансов из округа в муниципалитеты. Раньше были субвенции. Сейчас средства начали поступать в муниципалитеты другим образом и некоторые муниципалитеты эти денежные средства вообще на другие цели направили. На сегодняшний день пытаются сделать методические рекомендации в части того, чтобы все муниципалитеты действовали единообразно по поступлению денежных средств. Но это не совсем касается нормативов питания. Это касается нормативов трат на них денежных средств округа, поступающих в муниципалитет в виде налогообложения", - отметил парламентарий.

При этом он заявил, что считает неправильной действующую систему межбюджетного перераспределения денежных средств.

"У нас практически все бюджеты дотационные и практически все главы скованы в своих решениях, ввиду того, что они зависят от поступлений денежных средств от округа. Это неправильно. Если раньше было, что 70% средств оставалось на территории Югры, а 30% уходило на федеральный уровень, для муниципалитетов сохранялись такие же пропорции, то сейчас это все наоборот. Фактически 20% остается на уровне субъекта, а остальное уходит на уровень выше. Потом мы с федерального уровня ждем субвенции и субсидии, чтобы выполнить наложенные на нас обязательства", - посетовал парламентарий.

Добавим, что на Гайдаровском форуме губернатор Югры Наталья Комарова назвала регион "кормильцем" для других субъектов.