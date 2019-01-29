Свердловский облсуд вынес приговор по громкому делу об убийстве продавщиц в Серове

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Свердловский облсуд вынес приговор по громкому делу об убийстве продавщиц в Серове

Свердловский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве продавщиц в уральском городе Серов. До суда дожил только один из фигурантов.

Напомним, преступления были совершены вечером 18 октября 2017 года: по версии следствия, двое ранее судимых злоумышленников совершили убийство (сопряженное с разбоем) двух продавщиц магазина "Промтовары" на улице Мира - женщин 1963 и 1973 годов рождения. После этого убийцы прихватили из магазина деньги и товары.

подозреваемый задержанный Серов(2017)|Фото: В.Н. Горелых

Кроме того, как выяснили следователи, у одного из домов по улице Нахабина молодчики, с целью хищения имущества, напали с ножами на пенсионерку 1939 года рождения. Молодую женщину, шедшую вместе с ней, сообщники похитили и некоторое время перемещались с ней по территории Серова, пока их не задержали по "горячим следам".

подозреваемый задержанный Серов(2017)|Фото: В.Н. Горелых

Пока шло расследование, один из подельников умер, поэтому его уголовное преследование было прекращено. Что касается второго обвиняемого, то Свердловский областной суд вынес ему свой приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленнику назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

убийство продавщиц в Серове, следственный эксперимент(2018)|Фото: СКР Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский облсуд вынес приговор по громкому делу об убийстве продавщиц в Серове

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Серов, убийство, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2018 15:05 Мск Один из фигурантов громкого дела об убийстве продавщиц на Среднем Урале не дожил до суда
Ранее 23.10.2017 13:03 Мск По делу об убийстве продавщиц на Среднем Урале предъявлено обвинение
Ранее 19.10.2017 10:03 Мск На Среднем Урале по "горячим следам" раскрыли убийство двух женщин-продавцов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 304

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети