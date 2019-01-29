Свердловский облсуд вынес приговор по громкому делу об убийстве продавщиц в Серове

Свердловский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве продавщиц в уральском городе Серов. До суда дожил только один из фигурантов.

Напомним, преступления были совершены вечером 18 октября 2017 года: по версии следствия, двое ранее судимых злоумышленников совершили убийство (сопряженное с разбоем) двух продавщиц магазина "Промтовары" на улице Мира - женщин 1963 и 1973 годов рождения. После этого убийцы прихватили из магазина деньги и товары.

Кроме того, как выяснили следователи, у одного из домов по улице Нахабина молодчики, с целью хищения имущества, напали с ножами на пенсионерку 1939 года рождения. Молодую женщину, шедшую вместе с ней, сообщники похитили и некоторое время перемещались с ней по территории Серова, пока их не задержали по "горячим следам".

Пока шло расследование, один из подельников умер, поэтому его уголовное преследование было прекращено. Что касается второго обвиняемого, то Свердловский областной суд вынес ему свой приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленнику назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. При этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.