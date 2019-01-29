Полпред Николай Цуканов заинтересовался "сердечными" делами

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетили с рабочим визитом Уральский институт кардиологии (УИК) в Екатеринбурге, возглавляемый главным кардиологом региона Яном Габинским, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полпред познакомился с работой отделений института, пообщался с заведующими и врачами.

Заведующая отделением кардиореанимации и интенсивной терапии Светлана Калинина рассказала уральскому полпреду, что время доставки пациента с момента первого общения с медиками до помещения в учреждение и проведения коронарографии составляет не более двух часов.

Министр здравоохранения Цветков напомнил, что службы оперативно реагируют по телефонам 112 и 103, после чего по вызову прибывает "скорая", бригада снимает электрокардиограмму, затем медики решают, куда доставить пациента для госпитализации. При необходимости врачи задействуют санавиацию.

"Если это отдалённые территории - то в больницы первого уровня, откуда человека могут эвакуировать в специализированные учреждения", - пояснил Цветков и привёл пример Восточного округа, где в больнице Ирбита действует большой межмуниципальный кардиоцентр.

Заведующий кардиохирургическим отделением Артём Степин сообщил, что основная операция, выполняемая в отделении, - аортокоронарное шунтирование. При этом 80% пациентов - в возрасте от 60 лет, молодых - сравнительно немного. Оказываемая помощь позволяет выхаживать самых тяжёлых больных.

Николая Цуканова интересовало, сколько больных в Свердловской области в течение года получают требуемые операции и какова в них потребность. Как пояснил Габинский, согласно стандарту, при населении региона 4,5 млн человек требуется быть готовыми оказывать помощь 4,5 тыс. больным, в настоящее время проводится около 3 тыс. Но большой очереди на операции, по словам главного каридиолога региона, нет.

"По сути, надо делать ещё один кардиоцентр", - констатировал глава областного минздрава Цветков.

По итогам знакомства с кардиологическими службами полпред проведёт закрытое совещание с руководством областного минздрава и Уральского института кардиологии.