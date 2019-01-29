В Курганской области из-за двух смертельных трагедий вводится особый противопожарный режим

В Курганской области вводится особый противопожарный режим, об этом заявил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Рожков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 29 января в селе Горохово в частном доме сгорели четверо человек, среди которых трое маленьких детей. До этого в деревне Раздольная также в огне погибли трое детей.

На место ЧП рано утром 29 января выехали руководители МЧС, СУ СК, а также врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

По словам Олега Рожкова, во всех домах, где проживают многодетные семьи, нужно установить специальные пожарные извещатели. Именно это, по мнению главы зауральского МЧС, спасет жизни детей и взрослых и предотвратит подобные трагедии.