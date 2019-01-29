В Курганской области из-за двух смертельных трагедий вводится особый противопожарный режим

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

В Курганской области из-за двух смертельных трагедий вводится особый противопожарный режим

В Курганской области вводится особый противопожарный режим, об этом заявил начальник ГУ МЧС России по региону Олег Рожков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 29 января в селе Горохово в частном доме сгорели четверо человек, среди которых трое маленьких детей. До этого в деревне Раздольная также в огне погибли трое детей.

На место ЧП рано утром 29 января выехали руководители МЧС, СУ СК, а также врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

По словам Олега Рожкова, во всех домах, где проживают многодетные семьи, нужно установить специальные пожарные извещатели. Именно это, по мнению главы зауральского МЧС, спасет жизни детей и взрослых и предотвратит подобные трагедии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Курганской области из-за двух смертельных трагедий вводится особый противопожарный режим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Горохово, деревня, пожар, смерть, гибель, дети, Вадим Шумков, МЧС, особый противопожарный режим, Олег Рожков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2019 07:48 Мск Второй за последние дни пожар в Зауралье опять унес жизни троих детей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 304

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети