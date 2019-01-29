Дума Екатеринбурга освободила от земельного налога бывший Центральный стадион и "Титановую долину"

Сегодня депутаты городской думы Екатеринбурга приняли решение о предоставлении с 2019 года льгот по земельному налогу для стадиона "Екатеринбург-Арена" (бывший Центральный стадион") и второй площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", расположенной в микрорайоне Уктус, передает корреспондент Накануне.RU.

Преференции для обоих объектов рассчитаны на пять лет, суммы льгот за это время составят по земельному участку под стадионом 7,5 млн руб., под ОЭЗ - 33 млн руб. Также для ОЭЗ создадут дополнительно 754 рабочих мест.

У председателя земельного комитета администрации города Геннадия Денисова еще на комиссии попросили заключение счетной палаты, но он ничего не предоставил, потому что не было официального запроса от депутатов. Также в письме не описано никакой экономической обоснованности того, сколько будет получать администрация от данных решений.

Депутат от КПРФ Роман Ступников предложил разделить этот вопрос, потому что, безусловно, льгота нужна как стадиону, так и ОЭЗ, но зачем выделять еще 6 млн руб. для УК "Титановой долины" - непонятно.

"Они слишком много просят денег. Сейчас еще решили присосаться к городскому бюджету. Что за халатное разбазаривание денег? 6 млн руб., по-вашему, не деньги? Где гарантия того, что они придут на новую площадку и все заработает? Мы сейчас просто отдаем эти деньги под честное слово", - добавил он.

Депутат Владимир Крицкий заступился за Денисова и добавил, если кому-то что-то не нравится - пусть голосует "против", а на думе "надо друг друга уважать".

В результате большая часть депутатов - 27 человек - проголосовала "за".

Напомним, что заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких пообещал народным избранникам, что стадион выйдет на безубыточность к 2023 году. Пока же, по его словам, расходы на содержание всего имущественного комплекса "Екатеринбург-Арены" несет федеральный бюджет, из которого ежегодно в течение пяти лет будет выделяться около 230 млн руб., несмотря на то, что передача комплекса "Арены" на баланс области запланирована на июнь текущего года, а земля под стадионом - муниципальная.

Что касается "Титановой долины", то освободить вторую площадку ОЭЗ от земельного налога к думе обратилось областное руководство. Особая экономическая зона "освобождается от налогообложения земельным налогом на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок".