На Южном Урале за предложение взятки полицейскому будут судить табачного контрабандиста

В селе Варна Челябинской области мужчина, который на фуре перевозил более 77 тыс. единиц немаркированной табачной продукции, предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей.

Эти деньги он предлагал правоохранителю за то, чтобы тот не изымал у него нелегальный товар, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Однако полицейский отказался и сообщил руководству о действиях мужчины.

Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителю грузовика.