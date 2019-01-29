29 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале за предложение взятки полицейскому будут судить табачного контрабандиста

В селе Варна Челябинской области мужчина, который на фуре перевозил более 77 тыс. единиц немаркированной табачной продукции, предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тыс. рублей.

Эти деньги он предлагал правоохранителю за то, чтобы тот не изымал у него нелегальный товар, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Однако полицейский отказался и сообщил руководству о действиях мужчины.

Возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителю грузовика.

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На Южном Урале за предложение взятки полицейскому будут судить табачного контрабандиста

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Теги: Варна, табак, уголовное дело, взятка, полиция



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