29 Января 2019
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Политика За рубежом Украина

Кличко экстренно госпитализировали в Австрии

Мэр Киева Виталий Кличко был экстренно доставлен в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
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По словам пресс-секретаря Кличко Оксаны Зиновьевой, причиной госпитализации стало обострение старой травмы спины. В этот момент он находился в швейцарском Давосе: его доставили из города, где проходил экономический форум.

Зиновьева уточнила, что в Австрии политик проходит обследование и реабилитацию. Известно, что срочного хирургического вмешательства Кличко не потребовалось, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в ноябре прошлого года украинского президента Петра Порошенко обвинили в том, что он много пил во время Революции достоинства (Евромайдан). Компанию ему якобы составлял Виталий Кличко.

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Кличко экстренно госпитализировали в Австрии

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Теги: Кличко, больница, Австрия



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