Кличко экстренно госпитализировали в Австрии
Мэр Киева Виталий Кличко был экстренно доставлен в клинику в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
По словам пресс-секретаря Кличко Оксаны Зиновьевой, причиной госпитализации стало обострение старой травмы спины. В этот момент он находился в швейцарском Давосе: его доставили из города, где проходил экономический форум.
Зиновьева уточнила, что в Австрии политик проходит обследование и реабилитацию. Известно, что срочного хирургического вмешательства Кличко не потребовалось, пишет ПолитЭксперт.
Напомним, в ноябре прошлого года украинского президента Петра Порошенко обвинили в том, что он много пил во время Революции достоинства (Евромайдан). Компанию ему якобы составлял Виталий Кличко.