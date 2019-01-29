В Тюменском районе инженера судят за обрушение на мать и дочь части дома

Инженера-механика Каскаринского МУП ЖКХ судят за обрушение части дома на мать и дочь. Женщина получила тяжёлые травмы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 20 мая 2018 г. в селе Каскара обрушился фронтон крыши многоквартирного дома. Он рухнул на проезжавший автомобиль. В нем были женщина-водитель и ее несовершеннолетняя дочь. Женщина прикрыла собой ребенка, приняв удар на себя. Результат – многочисленные травмы, в том числе позвоночника. Они признаны врачами тяжелыми.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что главный инженер Каскаринского МУП ЖКХ, нарушив требования технической эксплуатации, обслуживал аварийный дом "спустя рукава", а также систематически не изучал техническое состояние конструкций и не усиливал их. Это привело к обрушению отдельно стоящего пристроенного к крыше кирпичного фронтона, упавшего на машину пострадавшей.

Дело ушло в суд. Инженеру грозит до шести лет колонии.