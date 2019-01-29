"Довольно большая жопа". США ввели санкции против венесуэльского партнера "Роснефти"

США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая является акционером в шести совместных предприятиях с "Роснефтью".

О введении санкций сообщил OFAC. Штаты уточнили, что некоторые транзакции с PDVSA будут разрешены, работу продолжит нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum в США ("дочка" PDVSA) при условии, что средства не будут поступать в материнскую компанию.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США заблокируют $7 млрд в активах PDVSA и более $11 млрд потерянных экспортных поступлений, сообщает РБК.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции против PDVSA "аморальными" и "преступными". Власти Венесуэлы обратятся в американские и международные суды, чтобы защитить активы Citgo, передает ТАСС.

Напомним, "Роснефть" и PDVSA участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле: СП PetroVictoria, проекты Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. Суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. Как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее отказался комментировать возможные потери компании из-за политического кризиса в Венесуэле.

"Там ничего не произошло. Всё, что там происходит, там происходит уже лет пять, каждый день. Там довольно большая жопа в этой Венесуэле. Мы не занимаемся политикой, вы не дождётесь от нас комментария", - сказал Леонтьев.