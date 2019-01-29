"Довольно большая жопа". США ввели санкции против венесуэльского партнера "Роснефти"

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России За рубежом

"Довольно большая жопа". США ввели санкции против венесуэльского партнера "Роснефти"

США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая является акционером в шести совместных предприятиях с "Роснефтью".

О введении санкций сообщил OFAC. Штаты уточнили, что некоторые транзакции с PDVSA будут разрешены, работу продолжит нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum в США ("дочка" PDVSA) при условии, что средства не будут поступать в материнскую компанию.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США заблокируют $7 млрд в активах PDVSA и более $11 млрд потерянных экспортных поступлений, сообщает РБК.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции против PDVSA "аморальными" и "преступными". Власти Венесуэлы обратятся в американские и международные суды, чтобы защитить активы Citgo, передает ТАСС.

Напомним, "Роснефть" и PDVSA участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле: СП PetroVictoria, проекты Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. Суммарные геологические запасы нефти данных проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. Как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ранее отказался комментировать возможные потери компании из-за политического кризиса в Венесуэле.

"Там ничего не произошло. Всё, что там происходит, там происходит уже лет пять, каждый день. Там довольно большая жопа в этой Венесуэле. Мы не занимаемся политикой, вы не дождётесь от нас комментария", - сказал Леонтьев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Довольно большая жопа". США ввели санкции против венесуэльского партнера "Роснефти"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: PDVSA, Роснефть, санкции США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.01.2019 16:29 Мск Китай осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
Ранее 25.01.2019 08:50 Мск "Там довольно большая жопа". Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал события в Венесуэле

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 296

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети