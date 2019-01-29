29 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тобольске столкнулись грузовик и автобус, пострадали 14 человек

В столкновении автобуса и грузовика на объездной Тобольска пострадали 14 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Авария произошла около восьми вечера 28 января в районе тобольской теплоэлетроцентрали. По предварительным данным, водитель автобуса "Хайгер" попытался объехать препятствие на своей полосе, где в это время из кювета вытаскивали большегруз "МАН". Автобус выехал на "встречку" и врезался в грузовик.

В автобусе ехали работники одного из тобольских предприятий. Сразу после аварии к медикам обратился один человек, однако сегодня утром к врачам пришли ещё 13 пассажиров. Пострадавшие – мужчины 19 – 38 лет, у них – ссадины и ушибы. Ни один из них не госпитализирован.

Столкнулись автобус и грузовик Тобольская ТЭЦ(2019)|Фото: vk.com, УГИБДД по Тюменской области

Столкнулись автобус и грузовик Тобольская ТЭЦ(2019)|Фото: vk.com, УГИБДД по Тюменской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель "МАН" лишен прав, тахограф на автомобиле не работал. Сейчас по этому поводу проводится проверка.

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В Тобольске столкнулись грузовик и автобус, пострадали 14 человек

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Теги: Толольская ТЭЦ, авария, автобус, грузовик, пострадавшие



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