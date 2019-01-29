В Екатеринбурге автобусы, которые "взамен 024" будут перевозить горожан, запустят 30 января

Мэрия Екатеринбурга заявила, что муниципальные автобусы, которые должны пустить вместо отмененного маршрута 024, начнут перевозить пассажиров со среды, 30 января, а не с понедельника, как анонсировалось ранее. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, в течение двух дней экипажи автобусов пройдут специальные инструктажи, отработают маршрут и график движения по нему.

Отметим, что взамен 024 маршруту для горожан хотели запустить автобусы №57а и №012 – они изменят прежнюю схему движения. Однако эти маршруты полностью не будут дублировать маршрут 024 - №57а подхватит пассажиров в зоне между микрорайоном Вторчермет и площадью 1905 года, а вот маршрут 012 автобуса решили еще доработать. Ранее муниципалитет планировал изменить маршрут его движения от площади 1905 года вместо микрорайона Елизавет в микрорайон Заречный до конечной остановки на пересечении улиц Черепанова - Бебеля.

"Однако, в ходе обсуждения этой компенсационной составляющей маршрута 024, специалисты городского комитета по транспорту нашли еще один вариант для решения проблемы перевозки пассажиров из центра Екатеринбурга в направлении Заречного и Сортировки (через улицы Бориса Ельцина, Челюскинцев и Стрелочников) с использованием другого автобусного маршрута", - сообщает мэрия.

Сейчас этот вариант прорабатывается с руководством перевозчика.

Напомним, что 024 автобус отменили с 1 января 2019 года, так как у мэрии закончился контракт с этим перевозчиком. Раньше этот автобус ходил от Хладокомбината №3 до Новосибирской 2-ой. У жителей Сортировки пока что нет альтернативы этому маршруту - люди ездят с пересадками и по полчаса ждут транспорт.