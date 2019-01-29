В Италии снижен пенсионный возраст

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, по которому жители страны смогут раньше выйти на пенсию.

При наличии 38 лет трудового стажа итальянцы смогут получить пенсию в 62 года. Сейчас большинство жителей страны выходят на пенсию в 67 лет, когда трудовой стаж составляет 42 года, сообщает газета "Иль Соле 24 Оре".

Изменения вступят в силу в этом году.

Напомним, в России с 2019 г. стартовало повышение пенсионного возраста: пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.