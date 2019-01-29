"Зенит" разгромно победил "Ростов" на турнире в Катаре

Питерский "Зенит" разгромно победил "Ростов" на турнире "Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счетом 5:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе "сине-бело-голубых" дубль оформил защитник Денис Терентьев. Также по разу забили Далер Кузяев, Артем Дзюба и Олег Шатов.

Отметим, "Ростов" проиграл три матча из трех на данном турнире. "Зенит" одержал одну победу при двух поражениях.

Сегодня вечером в заключительной встрече кубка между собой сыграют московские "Спартак" и "Локомотив".