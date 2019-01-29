В Прикамье растет заболеваемость гриппом: простуженных детей не пустят в детские сады

В детских садах Прикамья с сегодняшнего дня вводится медицинских фильтр. Детей с признаками простудных заболеваний: кашель, насморк, слабость, повышенная температура, не будут пускать в учебные заведения. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Ограничительные меры связаны с тем, что в Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю число заболевших увеличилось на 18,5%. Заболеваемость превышает еженедельный пороговый уровень на 38,9% и создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.

Введены ограничения по посещению больных в стационарах и учреждениях соцобслуживания населения.

Школы и детские сады пока продолжают свою работу в прежнем режиме. Решение о введении карантина образовательные учреждения края могут принимать самостоятельно, если из-за ОРВИ или гриппа будут отсутствовать более 20% детей.