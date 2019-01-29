Подготовка к строительству моста через Чусовую завершена

В Прикамье полностью завершена подготовка к строительству моста через Чусовую. Об этом сообщил гендиректор "Пермской концессионной компании" Алексей Шулепов во время совещания по строительству моста, участие в котором принял заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

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Полностью готова проектная документация, выбран генеральный подрядчик и субподрядчики. Для начала работ необходимо получить разрешительную документацию. В этом году строители возведут восемь опор моста из 14 в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста.

Напомним, что новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с соседними регионами. Расстояние от Перми до Ханты-Мансийского автономного округа сократится на 350 км. Сейчас транспорт вынужден ехать через Екатеринбург. Зампред правительства обратил внимание участников совещания на то, что мост должен быть безопасным и учитывать недостатки действующего моста. Ранее сообщалось, что действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. До конца мая будут проведены работы по устранению дефекта деформационного шва на 14 опоре. Кроме того, с 1 февраля 2019 года до конца 2020 года на мосту введено временное ограничение движения транспортных средств.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что мост важный объект инфраструктуры региона, потому необходимо набирать темпы строительства, чтобы жители региона как можно скорее получили возможность передвигаться по новому мосту. Также глава региона заявил, что в последствии дорога на Ханты-Мансийск будет передана на федеральный уровень.

Напомним, новый мост станет "близнецом" существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и в конечном итоге примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время будет проведена реконструкция действующего моста. Срок ввода объекта в эксплуатацию вместе с капитальным ремонтом действующего – 2021 года. Общая стоимость проекта строительства объекта составит порядка 14 млрд рублей.