В США выдвинули официальные обвинения против Huawei
Министерство юстиции США официально предъявило обвинения компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу по почти 20 пунктам. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным американской стороны, дочерние структуры китайской компании с 2012 года пытались получить данные у компании T-Mobile.
Кроме того, сотрудники Huawei в Нью-Йорке обвиняются в отмывании средств и мошенничестве, сообщает Regnum.
Напомним, Ваньчжоу была задержана в начале декабря по американскому запросу в Канаде. По мнению американских властей, китайская компания нарушала санкции, введенные против Ирана.
Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если финансовый директор Huawei будет выдана Соединенным Штатам.
Отметим, после задержания китайского топ-менеджера в КНР были арестованы двое канадцев, а ранее осужденному гражданину Канады наказание было изменено с длительного тюремного срока на смертную казнь.