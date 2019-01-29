В США выдвинули официальные обвинения против Huawei

Министерство юстиции США официально предъявило обвинения компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу по почти 20 пунктам. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным американской стороны, дочерние структуры китайской компании с 2012 года пытались получить данные у компании T-Mobile.

Кроме того, сотрудники Huawei в Нью-Йорке обвиняются в отмывании средств и мошенничестве, сообщает Regnum.

Напомним, Ваньчжоу была задержана в начале декабря по американскому запросу в Канаде. По мнению американских властей, китайская компания нарушала санкции, введенные против Ирана.

Пекин предупредил, что примет меры против США и Канады, если финансовый директор Huawei будет выдана Соединенным Штатам.

Отметим, после задержания китайского топ-менеджера в КНР были арестованы двое канадцев, а ранее осужденному гражданину Канады наказание было изменено с длительного тюремного срока на смертную казнь.