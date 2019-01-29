29 Января 2019
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Происшествия Курганская область

Второй за последние дни пожар в Зауралье опять унес жизни троих детей

Ночью 29 января в селе Горохово в Юргамышском районе произошел пожар в частном доме, в котором погибли трое маленьких детей и их мать.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные в Юргамышском районе только в деревне Раздольная в пожаре также погибли трое детей.

Сообщение о пожаре поступило в 1.57 - уже спустя 3 минуты на место приехало первое подразделение сотрудников МЧС.

"К этому моменту весь дом уже был охвачен огнем", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Пожарные локализовали огонь только в 3.19, а в 3.29 ликвидировали открытое горение.

пожар, Горохово, дети, гибель, дом(2019)|Фото:СУ СК России по Курганской области

"В сгоревшем доме найдены тела четверых погибших: женщины 1981 года рождения и трех маленьких детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Мужчина, который также жил в этом доме, выжил", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На место трагедии срочно выехал глава региона Вадим Шумков, руководитель ГУ МЧС по Зауралью Олег Рожков, главный федеральный инспектор Артем Пушкин, руководитель СУ СК России по Зауралью Дмитрий Цымбаленко.

По факту пожара уже возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи осматривают место ЧП, разговаривают с очевидцами.

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Второй за последние дни пожар в Зауралье опять унес жизни троих детей

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Теги: Горохово, деревня, пожар, смерть, гибель, дети, Вадим Шумков, МЧС



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