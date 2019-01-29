Правительство РФ выделило 500 млн рублей на расселение дома в Магнитогорске, ММК - 300 млн рублей

Правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн рублей на расселение дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн рублей направит Магнитогорский металлургический комбинат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

Согласно документу, правительство РФ выделило деньги для обеспечения новыми жилыми помещениями всех собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. Общая площадь, подлежащая расселению, составляет 23 623,3 тыс. кв. м. В этот показатель не включена площадь утраченных жилых помещений подъездов 7 и 8, на расселение которых ранее из резервного фонда Правительства было выделено 147 млн рублей.

Еще 300 млн рублей на расселение дома направит ММК. Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников. 100 млн рублей будет выделено из бюджета Челябинской области.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.