29 Января 2019
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Политика В России

Чиновников предлагают не наказывать за коррупцию "из-за обстоятельств непреодолимой силы"

Минюст предлагает изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам, сообщают "Ведомости".

Доклад о необходимых изменениях в ФЗ "О противодействии коррупции" уже внесен в правительство.

Уточняется, что коррупция при "обстоятельствах непреодолимой силы" не будет считаться правонарушением.

В ведомстве отметили, что соблюдение ограничений и запретов может оказаться невозможным в связи с объективными причинами, однако действующее законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях.

Ранее сообщалось, что депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации будут наказывать за предоставление неполных сведений о доходах и проявление конфликта интересов.

В декабре нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий для депутатов Госдумы и сенаторов ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Законопроект вводит ответственность за получение незаконных вознаграждений, связанных с осуществлением полномочий от физических и юридических лиц, за подарки в связи с протокольным мероприятием или командировками, за использование служебных средств в посторонних целях и за разглашение служебных сведений. Депутату и сенатору может грозить предупреждение или освобождение от должности в Госдуме или Совфеде.

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Чиновников предлагают не наказывать за коррупцию "из-за обстоятельств непреодолимой силы"

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Теги: коррупция, чиновники, минюст



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