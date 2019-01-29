Чиновников предлагают не наказывать за коррупцию "из-за обстоятельств непреодолимой силы"

Минюст предлагает изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам, сообщают "Ведомости".

Доклад о необходимых изменениях в ФЗ "О противодействии коррупции" уже внесен в правительство.

Уточняется, что коррупция при "обстоятельствах непреодолимой силы" не будет считаться правонарушением.

В ведомстве отметили, что соблюдение ограничений и запретов может оказаться невозможным в связи с объективными причинами, однако действующее законодательство не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях.

Ранее сообщалось, что депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации будут наказывать за предоставление неполных сведений о доходах и проявление конфликта интересов.

В декабре нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий для депутатов Госдумы и сенаторов ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Законопроект вводит ответственность за получение незаконных вознаграждений, связанных с осуществлением полномочий от физических и юридических лиц, за подарки в связи с протокольным мероприятием или командировками, за использование служебных средств в посторонних целях и за разглашение служебных сведений. Депутату и сенатору может грозить предупреждение или освобождение от должности в Госдуме или Совфеде.