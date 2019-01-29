В екатеринбургской школе №48 отменили уроки из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге сегодня отменены уроки в школе №48 на улице Крауля. Причиной стала коммунальная авария, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте учреждения, образовательный процесс приостановлен ввиду аварии водопровода в микрорайоне. При этом она случилась не на территории школы.

"Водоканал работает круглосуточно, устраняя аварийную ситуацию. 29 января обучение происходит в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Сроки устранения пока неизвестны.