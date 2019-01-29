Россияне взяли в 2018 году 1,5 млн ипотечных кредитов

В прошлом году в России выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб.

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 50%. Средняя ставка за год упала на 1 п.п. и достигла исторического минимума — 9,6%. Как считают аналитики, в 2019 году продолжится рост объемов выдач ипотечных займов, но более низкими темпами. Сегодня ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,7 трлн руб.

Средний размер ипотечного кредита составил около 2 млн руб., сообщает "Коммерсант".

Напомним, в ближайшее время ставки по ипотеке снижаться не будут, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на правительственном часе в Государственной думе, передает корреспондент Накануне.RU. Достичь целевого показателя в 8% годовых Министерству строительства мешает волатильность на финансовых рынках, пояснил глава ведомства.

Ипотека стала основным инструментом покупки жилья в России, каждая вторая квартира приобретается в кредит, заявил Владимир Якушев.