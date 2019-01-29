В Тобольске поймали карманника, кравшего телефоны в общественном транспорте

В Тобольске задержан подозреваемый в кражах мобильных телефонов в общественных местах.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Тобольский", безработный 1980 года рождения приехал в город со своей сожительницей. По словам злоумышленника, у него возникла потребность в финансах. Подозреваемый в "час пик" садился в общественный транспорт и похищал сотовые телефоны из сумок и карманов верхней одежды пассажиров.

Еще одну кражу фигурант совершил из сумки детской коляски в магазине.

Общий ущерб составил около 18 тыс. руб. Гаджеты вор сдавал в комиссионные магазины. По данному факту заведено уголовное дело.