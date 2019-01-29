29 Января 2019
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Куйвашев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.

Как сообщили Накануне.RU в для участия в памятных мероприятиях в Екатеринбург прибыла заместитель главы дипломатической миссии посольства Израиля в России Керен Коэн-Гат. Вместе с губернатором она приняла участие в открытии фотовыставки "Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?", подготовленной мемориальным комплексом истории Холокоста "Яд Вашем" при участии посольства государства Израиль, и показе документальных фильмов, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, которые прошли в Ельцин Центре.

"Нам продиктовано судьбой помнить и чтить культуру, историю и жизнь тех, кого нет", – заявила Коэн-Гат.

"В России и в Свердловской области свято хранится память о самоотверженном подвиге людей, разгромивших фашизм и освободивших от нацистского ига не только Россию, но и всю Европу. И мы всегда будем помнить о мужестве и силе духа тех, кто прошел через ад концентрационных лагерей и лагерей смерти", – отметил Куйвашев.

27 января 1945 года советские войска освободили узников Освенцима. По решению ООН этот день стал напоминанием о злодеяниях нацистов.

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Куйвашев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста

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Теги: Куйвашев, Холокост



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