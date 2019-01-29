Макаревич раскритиковал идею Боярского о возвращении худсоветов и цензуры

Лидер музыкальной группы "Машина Времени" Андрей Макаревич раскритиковал предложения о воссоздании худсоветов, которые в советские времени выносили решение о достоинствах произведений кино и театра.

Это произошло во время заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

"Просто стыдно в течение одной жизни несколько раз наступать на одни и те же грабли", - сказал Макаревич. Он отметил, что хорошо помнит как 40 и 30 лет назад боролись с музыкальными группами.

Музыкант отметил, что с одной стороны кажется хорошо, что коллеги тебе по-дружески что-то советуют и обсуждают результаты твоего труда, но все заканчивалось тем, что "председателя худсовета вызывают в кабинет...", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, заместитель главы комитета по культуре Госдумы России, режиссер Владимир Бортко считает, что идею о возвращении худсоветов и цензуры в кино можно обдумать. Ранее такое предложение высказал актер Михаил Боярский.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Бортко сказал: "Но принимать решительные меры нужно только после того, как тщательно обсудить всё и подумать, как это сделать".

Ранее Боярский на телеканале "Дождь" заявил, что любое произведение искусства должны оценивать профессионалы перед тем, как выпустить его к широкой публике. По мнению артиста, в худсовет могли бы войти видные актеры и режиссеры, правда, он назвал только представителей старшего поколения: Алису Фрейндлих, Валентина Гафта, Галину Волчек. Бортко согласился с тем, что эти звезды могли бы стать экспертами.