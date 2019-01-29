"Черная пантера" получила главный приз Гильдии киноактеров
Картина "Черная пантера" получила премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав.
25-я церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе. Мероприятие считается своеобразной репетицией премии "Оскар".
Главные роли в "Черной пантере" исполнили Чедвик Боузман, Майкл Джордан, Лупита Нионго. Ленту снял Райан Куглер. За главную награду боролись также картины "Звезда родилась", "Черный клановец", "Богемская рапсодия" и "Безумно богатые азиаты".
В номинации "Лучший актер" награду забрал Рами Малек - за исполнение роли лидера Queen Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".
"Лучшей актрисой" стала исполнительница главной роли в фильме "Жена" Гленн Клоуз, сообщают "Ведомости".
Напомним, ранее жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение премии "Оскара-2019".