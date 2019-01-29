29 Января 2019
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Общество За рубежом

"Черная пантера" получила главный приз Гильдии киноактеров

Картина "Черная пантера" получила премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав.

25-я церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе. Мероприятие считается своеобразной репетицией премии "Оскар".

Главные роли в "Черной пантере" исполнили Чедвик Боузман, Майкл Джордан, Лупита Нионго. Ленту снял Райан Куглер. За главную награду боролись также картины "Звезда родилась", "Черный клановец", "Богемская рапсодия" и "Безумно богатые азиаты".

Чедвик Боузман(2019)|Фото: bbc.com

В номинации "Лучший актер" награду забрал Рами Малек - за исполнение роли лидера Queen Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

"Лучшей актрисой" стала исполнительница главной роли в фильме "Жена" Гленн Клоуз, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение премии "Оскара-2019".

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"Черная пантера" получила главный приз Гильдии киноактеров

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Теги: Гильдия киноактеров, награды, фильмы



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