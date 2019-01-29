"Черная пантера" получила главный приз Гильдии киноактеров

В номинации "Лучший актер" награду забрал Рами Малек - за исполнение роли лидера Queen Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Главные роли в "Черной пантере" исполнили Чедвик Боузман, Майкл Джордан, Лупита Нионго . Ленту снял Райан Куглер . За главную награду боролись также картины "Звезда родилась", "Черный клановец", "Богемская рапсодия" и "Безумно богатые азиаты".





