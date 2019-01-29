Стали известны результаты жеребьевки Евровидения

28 января в Тель-Авиве состоялась жеребьевка полуфинала отборочного тура конкурса "Евровидение-2019".

Вице-мэр Лиссабона Дуаре Кордейру вручил ключ мэру Тель-Авива Рону Хульдаи в знак того, что израильский город официально признан местом проведения конкурса. Он прикрепил на кольцо с ключом символ Лиссабона, сообщает телеканал "360".

По результатам жеребьевки, представитель России выступит во втором полуфинале Евровидения 16 мая. Конкурс будет проходить с 14 по 18 мая.

Тем временем, организаторы конкурса "Евровидение" в России - ВГТРК - не комментируют сообщения об участии Сергея Лазарева в мероприятии.

Как говорят в телерадиокомпании, сообщения о том, что исполнитель является основным претендентом от России - слухи, а имя артиста, который будет представлять страну на международном конкурсе, будет объявлено в конце января.