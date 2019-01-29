Роскомнадзор разблокировал еще 19 тысяч IP-адресов

Разблокированы три IP-подсети, которые содержали около 19 тыс. сетевых адресов. Блокировку сняли, так как адреса давно перестали использоваться мессенджером для обхода ограничений.

Как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, речь идет о подсетях т Aruba S.p.A, Vultr Holdings и SoftLayer, сообщает "Коммерсант".

Неделю назад Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Тем временем, 21 января пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера. По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера.