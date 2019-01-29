29 Января 2019
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Роскомнадзор разблокировал еще 19 тысяч IP-адресов

Роскомнадзор продолжает разблокировку IP-адресов годичной давности, которая произошла из-за попытки заблокировать Telegram.

Разблокированы три IP-подсети, которые содержали около 19 тыс. сетевых адресов. Блокировку сняли, так как адреса давно перестали использоваться мессенджером для обхода ограничений.

Как сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, речь идет о подсетях т Aruba S.p.A, Vultr Holdings и SoftLayer, сообщает "Коммерсант".

Неделю назад Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Тем временем, 21 января пользователи Telegram пожаловались на массовые сбои в работе мессенджера. По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера.

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Роскомнадзор разблокировал еще 19 тысяч IP-адресов

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Роскомнадзор, Telegram



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Ранее 22.01.2019 12:34 Мск Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов Amazon

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