Мадуро выразил готовность встретиться с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщил глава МИД страны Хорхе Арреас, "если будет необходимость встретиться, хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем".

Министр отметил, что Вашингтон косвенно признает законность пребывания у власти Мадуро, так как США регулярно обмениваются дипломатическими нотами с МИД Венесуэлы, сообщает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и Вашингтоном.

Российский лидер Владимир Путин ранее выразил поддержку Мадуро и осудил внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.