Датчики и рентген: Третьяковка усиливает меры безопасности

В Третьяковской галерее решили усилить меры безопасности.

Решение принято после похищения картины на выставке Архипа Куинджи. Как сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, Третьяковка уже предприняла первоочередные меры по обеспечению безопасности. Так, все картины, выставленные на выставке Куинджи, оснастили датчиками.

Также рассматривается возможность введения досмотра посетителей на выходе из музея. В будущем Третьяковская галерея намерена закупить специальное рентгеновское оборудование, которое позволит обнаруживать людей с опасными предметами. Это будет сделано в течение трех месяцев. Кроме того, в здании галереи в Лаврушинском переулке планируется модернизировать систему видеонаблюдения, сообщают "Вести.ру".

Полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

По данным РИА Новости, на пропажу ценного полотна обратили внимание только примерно через 30 минут.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.