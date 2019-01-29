В СБУ заявили, что не знают, где находится российский капитан судна "Норд"

Заявление о пропаже в Украине капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко подано в Службу безопасности Украины, прокуратуру, а также полицию.

Об этом сообщил правозащитник моряка Александр Руденко. По словам адвоката, в настоящее время ему неизвестно местонахождение его подзащитного. Руденко отметил, что следователь СБУ, ведущий дело Горбенко ему сообщил, что капитана сейнера в его ведомстве нет и у него нет никаких данных о его официальном задержании, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести. По словам родственников, Горбенко пропал 26 января, и с тех пор его никто не видел, а на связь с родными и адвокатами он не выходит. При этом капитан исчезает не впервые, но впервые так надолго.