В Москве скончался подросток, которого подожгли друзья

В Москве пострадавший от ожогов школьник скончался в реанимации от полученных травм.

Инцидент произошел 24 января - 15-летний юноша с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома на улице Берзарина получил ожоги 98% поверхности тела.

На месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с запахом керосина.

Школьник успел сообщить, что неизвестные облили его и подожгли.

Тем временем, суд арестовал 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге. Он находился вместе с потерпевшим в подъезде, сообщает ТАСС.