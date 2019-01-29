Что произошло с Дегтяревым и при чем тут Шипилов? Ключевые версии анонимов

Накануне общественный совет Нефтеюганска принял обращение на имя федеральных и окружных чиновников с требованием дать официальные пояснения событиям, произошедшим в городской администрации 24 января. События, развернувшиеся на прошлой неделе за закрытыми дверьми администрации, до сих пор оставлены без официальных объяснений. Мэр Сергей Дегртярев, который по одной версии был задержан, по другой – обвинен в коррупции, по третьей – госпитализирован с сердечным приступом, остается на рабочем месте. Претензий к нему не имеют ни окружные власти, ни партийные органы, ни, судя по напряженному молчанию, силовики. Комментировать ситуацию ни одна из сторон не желает, версии случившегося наиболее активно и подробно обсуждаются в телеграм-каналах. Накануне.RU попыталось проверить два ключевых сценария, которые выдвинули анонимные инсайдеры.

Версия 1. Силовое восстановление ФСБшника

Телеграм-канал "Доктор Комаровский" называет отставленного Дегтяревым зама Сергея Лагойду креатурой первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, который внедрял на территорию района бывших силовиков (помимо Лагойды – это Алексей Золотухин и Эльдар Кокоев в Пыть-Яхе). Заму Комаровой он приписывает и организацию шумихи в СМИ, на деле, утверждает "доктор", ни обысков, ни задержания мэра, ни уголовных дел не было – все это часть плана по силовому возвращению на место Лагойды.

"Мои источники подчеркивают, что операция (не обыски!) проводилась силами исключительно местного отдела конторы. Понятно, почему это были не обыски. Потому что уголовного дела против Дегтярева никакого нет, ни о превышении полномочий, ни о взятке. Поэтому они смогли проводить лишь опрос в рамках какой-нибудь проверки, например по той же земле. Поэтому и задержания главы никакого не было. Пока Дегтярев блокирован в администрации, туда приходят Алексей с Лагойдой. Заметьте, никто им не запрещает туда зайти, даже несмотря на то, что "Учреждение закрыто в связи дератизационной обработкой" и там идет "охота на крыс". В надежде на то, что клиент поплыл временно высшее должностное лицо региона и отставной горе-чекист требуют у главы города подписать распоряжение о восстановлении Лагойды в должности заместителя главы города, а после написать заявление о своей собственной отставке. Мэр поплыл, но не по характеру, ввиду особенностей здоровья (он диабетик), прыгнул сахар в крови и пришлось вызывать скорую".

По сведения телеграм-канала, за спецоперацию силовикам пришлось отчитываться перед руководством регионального УФСБ, параллельно "разбор полетов" идет в региональном правительстве.

На самом деле:

Косвенным подтверждением этой версии может стать тот факт, что силовики до сих пор не дали никакой информации об оперативных мероприятиях в администрации Нефтеюганска. Сам Дегтярев на следующий день объявил в соцсети, что продолжает работу в шатаном режиме, "нетерпимые к коррупции" окружные власти больше тоже не реагировали на якобы расследования в отношении мэра.

Версия 2. Проблема зарыта в земле

С альтернативной версией выступает популярный отраслевой канал "Газ-Батюшка". По его версии, сделка с продажей земель компании "Технологии современного управления" была не прикрытием для обысков, а реальной причиной.

Анонимный канал пишет, что якобы Дегтярев как мог сопровождал эту сделку, что якобы он пытался отозвать иск из суда, потом развернул широкую информационную компанию в защиту "инвесторов". Не исключается, что шла о защите профита, который должны были получить местные чиновники-бизнесмены и депутаты, среди которых несколько топов-нефтяников, бывших и действующих.

Канал сообщает, что в этой сделке были замешан "смотрящий за Нефтеюганском" из числа окружных депутатов.

На самом деле:

Как уже говорилось, информация о возбуждении уголовных дел по итогам подобных выемок появляется через непродолжительное время и чиновники от таких дел не открещиваются. Например, бывший глава Сургута Дмитрий Попов сделал официальное объявление об отставке после возбуждения "песочного" дела. Вторая причина для сомнений – выемки, если дело касается продажи земель, должны были проходить в профильном департаменте градостроительства и земельных отношений Нефтеюганска, который находится в 12 микрорайоне.

"Там находится вся документация по земельным сделкам. Почему силовики не наведались туда одновременно с обысками в кабинете главы, если их интересовала именно эта тема? В отсутствии объяснений махинации с землями, как повод – просто еще одно предположение", – рассказал Накануне.RU свой источник, близкий к городской думе.

Таким образом, в деле "обысков" по-прежнему много вопросов, отвечать на которые никто не хочет. Тем временем, обращение общественного совета Нефтеюганска ушло Владимиру Путину.