28 Января 2019
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Экономика В России

Патрушев доложил Путину об ожидаемом по итогам 2019 года урожае

Минсельхоз РФ предварительно прогнозирует урожай зерна в России по итогам 2019 года на уровне 108-110 млн тонн. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил глава ведомства Дмитрий Патрушев, сообщила пресс-служба Кремля.

"Мы в 2018 году собрали достойный урожай — 112,9 млн т., и сейчас активно занимаемся уже урожаем 2019 года", — отметил он в начале своего доклада, подчеркнув при этом, что порядка 90% всех площадей — в хорошем состоянии.

Прогнозы на урожай, по словам Патрушева, делать ещё рано, при этом, с учётом уже заложенных предпосылок, ожидается порядка 108-110 млн т.

"В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн т. пшеницы", — добавил министр, уточнив, что подготовка к весеннему севу уже идёт.

Владимир Путин, Дмитрий Патрушев(2017)|Фото:www.kremlin.ru

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Патрушев доложил Путину об ожидаемом по итогам 2019 года урожае

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Теги: Минсельхоз РФ, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин



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