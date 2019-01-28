28 Января 2019
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Политика В России

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин произвёл ротацию президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В новый состав Госсовета вошли главы ряда регионов: Иван Белозерцев (Пензенская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Носов (Магаданская область), Андрей Травников (Новосибирская область).

"Признать утратившим силу распоряжение президента Российской Федерации от 18 июля 2018 г. <...> "О президиуме Государственного совета РФ", — говорится в документе.

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Путин обновил состав президиума Госсовета

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Теги: Владимир Путин, Госсовет, Иван Белозерцев, Михаил Ведерников, Владимир Владимиров, Станислав Воскресенский, Вениамин Кондратьев, Александр Моор, Сергей Носов, Андрей Травников



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