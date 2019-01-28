28 Января 2019
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Происшествия Северо-Кавказский ФО

Экс-зампред правительства Ставрополья стал фигурантом уголовного дела

Бывший зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Мурга, зная, что разработанный сайт для продвижения продукции товаропроизводителей региона не соответствует требованиям технического задания, сообщил об этом подрядчику (ГУП "КРСК") и потребовал возвратить ему 3,5 млн рублей из суммы, которая предназначалась субподрядчикам. "Однако полученные деньги чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Нецелевое расходование бюджета было выявлено еще в конце 2017 года. Мера пресечения для экс-чиновника пока не избрана.

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Экс-зампред правительства Ставрополья стал фигурантом уголовного дела

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Теги: Ставрополь, зампред, Андрей Мурга, мошенничество



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