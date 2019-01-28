Минздрав предложил разрешить ввоз в РФ гашиша для исследований

Минздрав России предложил разрешить ввоз гашиша и каннабиса на территорию страны для научной, учебной, экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

"Проектом постановления правительства Российской Федерации вносятся изменения в раздел "I. Наркотические средства" приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 22 июня 2009 г. № 508 "Об утверждении государственных квот, в пределах которых ежегодно осуществляются производство, хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ" в части установления государственных квот на наркотические средства гашиш (анаша, смола каннабиса), каннабис (марихуана), масло каннабиса (гашишное масло)", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов.

Также отмечается, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждается в рамках Всемирной организации здравоохранения, а также Комиссии ООН по наркотическим средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками.

Разрешить ввоз указанных веществ предлагается в том числе для "изучения наркоманического потенциала препаратов".