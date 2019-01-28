На Украине исчез капитан захваченного судна "Норд"

Капитан захваченного российского судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести. Об этом написал в Facebook адвокат Максим Могильницкий.

Он сообщил, что, по словам родственников, Горбенко пропал 26 января, и с тех пор его никто не видел, а на связь с родными и адвокатами он не выходит. При этом капитан исчезает не впервые, но впервые так надолго.

"В апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя", — написал он.

Могильницкий выразил надежду, что Горбенко жив и здоров и он гонит тревожные мысли о возможных провокациях с украинской стороны, "ибо это уже просто за гранью разумного".

Напомним, "Норд" был захвачен украинскими пограничниками 25 марта. Против капитана судна Владимира Горбенко заведено уголовное дело, его обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда с "временно оккупированной территории с целью причинения вреда интересам государства" и занятии незаконным рыбным промыслом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.