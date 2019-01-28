28 Января 2019
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В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший судебный пристав

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Ленинского районного отдела судебных приставов, обвиняемого в совершении 20-ти эпизодов преступлений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в период 2014-2017 годов 29-летний обвиняемый, занимая указанную должность, совершал преступления путём внесения недостоверных сведений в электронную базу судебных приставов, на основании чего в дальнейшем возбуждались исполнительные производства. Во исполнение обязательств по данным производствам осуществлялось перечисление денежных средств на счета подложных "взыскателей". Деньги похищались со счёта районного подразделения службы судебных приставов, в котором работал обвиняемый. В общей сложности было похищено около 12,5 млн рублей.

Отмечается, что бывший пристав действовал по предварительному сговору со своим непосредственным начальником. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.

Кроме того, инкриминируемый бывшему приставу эпизод взяточничества связан получением им в июле 2017 года взятки от своей знакомой за снятие запрета на совершение юридически значимых действий с автомобилем, который незадолго до этого был приобретён отцом указанной знакомой. Взятка была передана обвиняемому в виде бутылки коньяка, коробки конфет и двух банок растворимого кофе.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший судебный пристав

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Теги: СКР, Екатеринбург, судебный пристав, злоупотребление, суд



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