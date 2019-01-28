Арестована арендатор кафе в Саратовской области

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО

Арестована арендатор кафе в Саратовской области

В рамках расследования уголовного дела о взрыве в кафе в Саратовской области арестована арендатор заведения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, инцидент произошёл 26 января в посёлке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. 22 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

По данным СК, задержанная в рамках дела женщина 1972 года рождения арендовала помещение без соответствующих документов. По ходатайству суда в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арестована арендатор кафе в Саратовской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СКР, Лысые горы, кафе, взрыв, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2019 10:34 Мск Арендатора кафе в Саратовской области, где взорвался газовый баллон, просят арестовать на два месяца
Ранее 27.01.2019 11:46 Мск Подробности взрыва в саратовском кафе: юбиляр погиб, арендатор задержан, возбуждено уголовное дело
Ранее 26.01.2019 20:10 Мск МЧС уточнили данные по пострадавшим в Саратове. У некоторых ожоги до 90%
Ранее 26.01.2019 18:12 Мск Растет число пострадавших при взрыве в кафе "Рандеву"
Ранее 26.01.2019 17:54 Мск Взрыв на свадьбе. В Саратове на празднике рванул газ, 35 ранены

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 262

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети