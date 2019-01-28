Арестована арендатор кафе в Саратовской области

В рамках расследования уголовного дела о взрыве в кафе в Саратовской области арестована арендатор заведения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, инцидент произошёл 26 января в посёлке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. 22 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

По данным СК, задержанная в рамках дела женщина 1972 года рождения арендовала помещение без соответствующих документов. По ходатайству суда в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.