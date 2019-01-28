"Связь-банк" могут передать в казну РФ

"Связь-банк" может быть передан в казну государства, соответствующий законопроект подготовил Минфин. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время идут последние доработки до внесения.

"Сейчас мы законопроект готовим. Там потребуется законопроект для его (банка) внесения в казну Российской Федерации. Будем организовывать его принятие", - прокомментировал он.

Моисеев также сообщил, что с помощью передачи "Связь-банка" может быть докапитализирован "Промсвязьбанк".