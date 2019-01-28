В Кремле отказались комментировать снятие санкций с компаний Дерипаски

Санкции против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски назвали нелегитимными в Кремле, однако отказались комментировать их отмену.

Напомним, Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении олигарха Олега Дерипаски. В соответствии с условиями снятия санкций, компании российского бизнесмена снизили его прямые и косвенные доли, и вышли из-под его контроля.

"Мы не будем это комментировать, — передают "Известия" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. — Вы знаете наше отношение к санкциям в целом, мы считаем их нелегитимными".

На вопрос об изменении состава совета директоров En+ он ответил, что это "внутрикорпоративное дело".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже выросли на 5% на фоне сообщений о снятии с компании американских санкций.