28 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Сегодня скончался профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный. Об этом сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы вуза Григорий Прутцков.

"К нему (Тертычному, — прим.) можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет, — написал коллега покойного в Facebook. — Именно профессор Тертычный рецензировал все мои учебники по истории зарубежной журналистики".

Прутцков также отметил, что по учебникам его коллеги "будет учиться ещё не одно поколение студентов журфаков России".

"Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии — выпускнице журфака", — добавил он.

Профессор скончался в возрасте 74 лет.

Александр Алексеевич Тертычный — автор фундаментальных научных исследований в области журналистики. Его авторству принадлежат, в частности, учебники "Жанры периодической печати", "Расследовательская журналистика" и "Аналитическая журналистика".

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Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

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Теги: Александр Тертычный, МГУ, журфак, журналистика



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