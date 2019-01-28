28 Января 2019
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В Москве протестуют против "вонючих поездов"

В московском районе Некрасовка протестуют против строительства мусорного кластера, с которого столичные отходы будут вывозить на полигоны в Архангельскую и Калужскую области. При этом против мусора из столицы протестуют жители этих регионов. По словам активистов из Некрасовки, планируется, что после выхода на проектную мощность, комплекс будет обрабатывать 1 млн т мусора в год, для транспортировки планируется привлекать до 300 грузовых автомобилей в день. Отправляться в регионы мусор будет по железной дороге. Активисты опасаются, что это приведет к тому, что по стране будут перемещаться "вонючие поезда".

Протестующие заявляют, что якобы комплекс строится незаконно, как они предполагают, с фиктивным санитарно-эпидемиологическим заключением, без согласования с жителями, к тому же, якобы объект по некоторым документам проходит как гараж Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканала".

(2019)|Фото: "Красная Москва

"Московские власти хотели построить объект в строжайшей тайне, чтобы об этом никто не узнал. Никаких процедур не производили. Хотя объект должен был быть в территориальной схеме города Москвы, по нему должны были пройти публичные процедуры, слушания, на которых люди могли узнать, что строится", - говорят жители в своем обращении, которое цитирует издание "Красная Москва".

В пресс-службе префектуры ЮВАО города Москвы Накануне.RU пояснили, что объект мусорного кластера действительно не входит в территории ее ответственности и посоветовали обратиться в АО "Мосводоканал" или в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. В "Мосводоканале" оперативно ответить на вопросы корреспондента Накануне.RU не смогли, телефон пресс-службы учреждения не отвечал.

Любопытно, что о строительстве объекта стало известно от самих работников "Мосводоканала", которые живут возле него. Они обратились к муниципальному депутату от КПРФ Дмитрию Шувалову с жалобой. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU депутат пояснил, что земля, на которой строится так называемый кластер, принадлежит компании "Профземресурс", и, по сути, это частная территория, чем и воспользовались авторы проекта, чтобы обойти правила строительства. Однако, как говорит парламентарий, строить объект начали еще в тот момент, когда земля принадлежала "Мосводоканалу".

Он также отмечает, что изначально планировалось, что на комплексе будет производиться сортировка мусора, и органику будут отделять от неорганических отходов. Об этом сообщалось и жителям Архангельской и Калужской областей, которые возмущались тем, что в их регионах будут складировать столичный мусор. Однако затем от идеи сортировки мусора решили отказаться.

"Что-то подобное они предполагали, но когда они стали запускать западное оборудование, оно ломалось моментально. Потому что западное оборудование было рассчитано на переработку сухих и неорганических отходов, а у них мусор был смешанный, органика забивалась во все щели и оборудование выходило из строя. Последнее письмо Росприроднадзора, который вдруг решил ответить на многочисленные жалобы, сообщает, что мусор все-таки будет формироваться без сортировки. Просто будут в тюки закручивать и загружать в вагоны. Таким образом смешанный мусор будет ехать несколько дней по стране, в жару за три дня все эти тюки полопаются", - поясняет депутат.

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В Москве протестуют против "вонючих поездов"

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Теги: Москва, мусорный кластер, мусор, мусоропереработка, мусорные протесты



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