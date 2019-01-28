28 Января 2019
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Бывшая жена сатирика Задорнова подала иск к Первому каналу на 4,5 млн рублей

Бывшая жена сатирика Михаила Задорнова подала иск на 4,5 млн рублей к Первому каналу за показ программы юмориста, передает МИА "Россия сегодня".

Предварительные слушания по делу пройдут на заседании Арбитражного суда Москвы 22 февраля.

Велта Задорнова требует компенсацию за нарушение исключительного права на использование аудиовизуального произведения "Умом Россию не понять", которое вышло в эфир 21 июля и 10 ноября 2018 года. "По 1,5 миллиона рублей за каждый факт нарушения, а всего 4,5 миллиона рублей", - говорится в определении суда.

Как сообщало Накануне.RUМихаил Задорнов скончался 9 ноября 2017 года на 70-м году жизни после продолжительной болезни. После церемонии прощания тело артиста, согласно его последней воле, было доставлено в Латвию, где его похоронили рядом с отцом.

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Бывшая жена сатирика Задорнова подала иск к Первому каналу на 4,5 млн рублей

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Теги: Михаил Задорнов, сатирик, передача, первый канал



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