Общественный совет Нефтеюганска обвинил окружных чиновников в вооруженном захвате администрации

Общественный совет Нефтеюганска принял обращение на имя федеральных и окружных чиновников с требованием дать официальные пояснения событиям, произошедшим в городской администрации 24 января. Силовики фактически захватили мэрию - ворвались в администрацию и блокировали работу главы Сергея Дегтярева и еще порядка 200 сотрудников. Члены городского совета возмущены, что причины спецоперации и инициировавшие ее лица неизвестны до сих пор. Сами авторы обращения возлагают ответственность на одного из ключевых членом правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Операция силовиков, которую СМИ назвали обысками, прошла в администрации 24 января. Бойцы ворвались в здание и без объяснения причин 12 часов проводили обыски. В обращении, которое сегодня принял городской общественный совет, отмечено, что ни представители исполнительной власти, ни рядовые сотрудники так и не узнали, какую цель преследовали люди с автоматами.

Жители узнали обо всем из СМИ, новости без официальных комментариев распространяли и издания, финансируемые из окружного бюджета, особенно подчеркивают члены совета. Ряд фактов в сообщениях авторы называют лживыми: это информация о задержании Дегтярева, предъявлении ему обвинений в даче взятки, возбуждении уголовного дела, изъятии денег и драгоценностей.

"В течение двух суток при полном бездействии окружных чиновников, ответственных за информполитику в Югре, проводилась массированная информационная атака, основанная на слухах и неподтвержденных версиях", - говорится в письме. Общественники говорят об огромном уроне, нанесенном имиджу города и главы и требуют назвать виновных.

К слову, департамент информации и общественных связей ХМАО "поддержал" силовиков сообщением о "нулевой терпимости" губернатора Натальи Комаровой к коррупции.

"Подтверждает спланированную информатаку на главу города с целью оказать на него давление и тот факт, что все эти публикации А.В. Шипиловым были продемонстрированы самому С.Ю. Дегтяреву с требованием сложить полномочия и написать заявление по собственному желанию", - говорится в обращении.

Письмо направлено на имя президента России Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, руководителей Генпрокуратуры, МВД, СКР и других ведомств.

"Просим вас подтвердить статус главы Нефтеюганска, дать определение произошедшим событиям, оценить действия первого заместителя губернаторы Югры Шипилова, при участии которого происходил вооруженный захват здания администрации, дать оценку действиям сотрудников силовых органов, предоставить информацию об обвинениях, предъявленных Дегтяреву", - требует общественный совет.

Кроме того, авторы попросили дать опровержения в СМИ и определить ответственного за нарушение конституционных прав жителей города.